Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet hangi gün yayınlanıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmet dizisinin yayınlandığı gün ve saat araştırılmaktadır. Peki, Kısmet dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Kısmet hangi kanalda yayınlanıyor? Kısmet Cuma günleri mi yayınlanıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet'in yayınlandığı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısmet hangi gün yayınlanıyor merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Kısmet hangi kanalda yayınlanıyor? Kısmet Cuma günleri mi yayınlanıyor? Detaylar haberimizde....

KISMET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Melike, iki sene önce evlendiği Taner'den boşanmaya karar vererek, yeniden anne babasının evine geri döner. Döndüğünde de, çocukluk aşkı Doğan'ı iki sene önce nasıl bıraktıysa öyle bulur. Balkonda ve yalnız... Melike'nin bu geri dönüşü, Doğan'ın aklını karıştırır. Bu duruma da en çok Doğan'ın annesi Sema sinirlenir. Çünkü Melike'nin gelmesinin, oğlunun nişanlısı Ceylan'la aralarını bozacağını düşünür. Nitekim, yanılmaz da. Kafası karışan Doğan, iki kadın arasında kalmıştır. Sevdiği Melike'nin mi, yoksa onu seven Ceylan'ın mı peşinden gidecektir?

KISMET DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kısmet dizisi her Cuma saat 20.00'da Fox Tv'de seyircisiyle buluşmaktadır.