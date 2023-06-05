Kısmet dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmet dizisinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Kısmet dizisi ne zaman başlayacak? Kısmet hangi kanalda yayınlanacak? Kısmet dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Azacar ve Cenan Adıgüzel'in yer aldığı Kısmet dizisine ait ilk fragman yayınlandı. Fox Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisi ne zaman başlayacak? Kısmet hangi kanalda yayınlanacak? Kısmet dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KISMET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kısmet dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Lale Mansur, Özge Azacar, Cenan Adıgüzel, Arif Pişkin, Kerem Kupacı ve Serdar Orçin isimleri yer almaktadır.

KISMET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox Tv ekranlarında yayınlanacak Kısmet dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Kısmet dizisinin fragmanında "Yakında" yazısı yer almaktadır. Dizinin kesin yayın tarihi hakkında henüz bilgi yer almamaktadır.

KISMET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.