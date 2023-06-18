FOX Tv'nin yeni Kısmet yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kullanıcılar tarafından dizinin karakterleri arasında yer alan Melike'nin gerçek adı araştırılmaktadır. Peki, Kısmet dizisi Melike kimdir? Melike karakterini kim canlandırıyor? Kısmet Melike gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kısmet dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. FOX TV'nin yeni dizisi Kısmet'in karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısmet dizisinde yer alan Melike karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni dizide Melike'yi kimin canlandırdığı araştırılıyor. Peki, Kısmet dizisi Melike kimdir? Melike karakterini kim canlandırıyor? Kısmet Melike gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

KISMET DİZİSİ MELİKE KİMDİR?

Kısmet dizisindeki Melike karakterini Özge Özacar canlandırmaktadır. Özge Özacar 22 Nisan 1995'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden oyunculuk eğitimleri aldı. Sevgili Geçmiş dizisinde canlandırdığı Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Özge Özacar, 1,64 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.