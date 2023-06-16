Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kısmet dizisinin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin konusu araştırılmaktadır. Peki, Kısmet dizisi konusu ne? Kısmet dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Kısmet dizisi hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Fox Tv'nin yeni dizisi ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Tanıtımıyla dikkat çeken dizinin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmet dizisinin gerçek hikayesi araştırılmaktadır. Peki, Kısmet dizisi konusu ne? Kısmet dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Kısmet dizisi hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

KISMET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kısmet dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Lale Mansur, Özge Azacar, Cenan Adıgüzel, Arif Pişkin, Kerem Kupacı ve Serdar Orçin isimleri yer almaktadır.

KISMET DİZİSİ KONUSU NE?

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.