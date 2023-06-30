Kısmet dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölümü araştırılmaktadır. Peki, Kısmet dizisi bu akşam var mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet bugün yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın rol aldığı Kısmet dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv'nin yeni dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölümü bugün yayınlanacak mı araştırılmaktadır. Peki, Kısmet dizisi bu akşam var mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet bugün yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

KISMET SON BÖLÜM NE OLDU?

Doğan, Reis ve Taner'in kendisini 24 saat içinde infaz edeceğinden emin olduğu için annesinin dayatması ile Ceylan'ı ailesinden istemeye razı olur. Nilüfer, dükkanına gelen tebligat ile kocasının büyük bir borca battığını öğrenir ve eski bir tanıdıktan yardım istemeye karar verir. Melike Taner'in kendisini aldattığını ispatlamak için Doğan'ı çok tehlikeli bir operasyona sürükler. Tükürüğünü almak için kaçırdıkları bebek başlarına büyük dertler açarken, Doğan tekrar Melike'nin büyüsüne kapılmaya başlar. Doğan, duyguları ile savaşırken Melike'nin Ceylan ile evlenme kararına karşı çıkması ile şoka girer.