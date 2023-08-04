Kısmet dizisi 8.bölüm fragmanı! Kısmet son bölüm ne oldu? Kısmet 8.bölüm fragmanı İZLE!
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Fox TV'nin yeni dizisi Kısmet'in 8. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı dizi, eğlenceli konusuyla dikkat çekiyor. Kısmet dizisinin yeni bölümünde neler olacağı ise büyük bir merak konusu. İzleyiciler, Kısmet 8. bölüm fragmanı izleme linkini araştırmaya başladı.
Kısmet yeni bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken Kısmet dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Kısmet dizisinin yeni bölüm fragman izleme linkini araştırmaya başladı. Kısmet yeni bölüm fragmanı izle! Kısmet yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
KISMET SON BÖLÜM NE OLDU?
Doğan'la Ceylan nikah için gün alırlar. Melike, Doğan'la yapılacaklar listesini ortaya çıkartır. Reis, Melda, Peri ve Sema'yı mafya turuna götürür. Taner, Roza'ya evlenme teklif eder. Mert, Almanya'daki eşinden şok bir haber alır.
KISMET DİZİSİ 8.BÖLÜM FRAGMANI!
FOX TV'nin yeni dizisi Kısmet 8.bölüm fragmanı araştırılıyor. Kısmet yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanını Fox Tv'nin resmi YouTube hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.