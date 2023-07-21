Kısmet dizisi 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet son bölüm ne oldu? Kısmet 6.bölüm fragmanı İZLE!
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Fox TV'nin yeni dizisi Kısmet'in 6. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı dizi, eğlenceli konusuyla dikkat çekiyor. Kısmet dizisinin yeni bölümünde neler olacağı ise büyük bir merak konusu. İzleyiciler, Kısmet 6. bölüm fragmanı izleme linkini araştırmaya başladı.
Kısmet yeni bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken Kısmet dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Kısmet dizisinin yeni bölüm fragman izleme linkini araştırmaya başladı. Kısmet yeni bölüm fragmanı izle! Kısmet yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
KISMET SON BÖLÜM NE OLDU?
Doğan, Ceylan'ın teklifine bir türlü cevap vermez. Reis, Melike yüzünden iyice kafayı sıyıran Taner'e yardımcı olması için Doğan'dan yardım ister. Kısmet Apartmanı'nın birinci katındaki boş daireye kimselerin beklemediği yeni bir kiracı taşınır.
KISMET DİZİSİ 6.BÖLÜM FRAGMANI!
FOX TV'nin yeni dizisi Kısmet 6.bölüm fragmanı araştırılıyor. Kısmet yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanını Fox Tv'nin resmi YouTube hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.