Kısmet dizisi 4.bölüm fragmanı! Kısmet son bölüm ne oldu? Kısmet 4.bölüm fragmanı İZLE!

Kısmet yeni bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken Kısmet dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Kısmet dizisinin yeni bölüm fragman izleme linkini araştırmaya başladı. Kısmet yeni bölüm fragmanı izle! Kısmet yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

KISMET SON BÖLÜM NE OLDU?

Doğan, annesi Sema ve patronu Namık Bey ile Ceylanı istemeye gider. Ancak burada aksilikler yakasını bırakmaz. Panik atak geçirir ve kızı isteyemezler. Nilüfer, yıllar sonra gençlik aşkı Başkomiser Mert'le buluşur ve ondan kayıp olan kocasıyla ilgili yardım ister. Reis, Doğan'a ne yapıp edip Melike'nin Taner'e dönmesine engel olmasını söyler. Cevdet'in, Melda ve Peri'ye yardım edeceğim derken başına bir kaza gelir. Melike, DNA testi için ona gereken şeyleri Roza yoluyla ele geçirir ama bu arada da Taner, Melike'ye kendisiyle ilgili bilgileri verenin Roza olduğunu öğrenir ve genç kadınla ona yardım eden güvenlikçiyi kaçırır. Melike'yle Doğan, Roza'nın pasaportunu almak için Reis'in ofisine girmeye çalıştıkları sırada büyük bir mafya çatışmasının içine düşerler. Doğan, Ceylan'a herkesin önünde evlilik teklifi eder.

KISMET DİZİSİ 4.BÖLÜM FRAGMANI!

FOX TV'nin yeni dizisi Kısmet 4.bölüm fragmanı araştırılıyor. Kısmet yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanını Fox Tv'nin resmi YouTube hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.