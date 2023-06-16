Kısmet dizisi 2.bölüm fragmanı! Kısmet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet 2.bölüm fragmanı İZLE!

Kısmet yeni bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken Kısmet dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Kısmet dizisinin yeni bölüm fragman izleme linkini araştırmaya başladı. Kısmet yeni bölüm fragmanı izle! Kısmet yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

KISMET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Melike, iki sene önce evlendiği Taner'den boşanmaya karar vererek, yeniden anne babasının evine geri döner. Döndüğünde de, çocukluk aşkı Doğan'ı iki sene önce nasıl bıraktıysa öyle bulur. Balkonda ve yalnız... Melike'nin bu geri dönüşü, Doğan'ın aklını karıştırır. Bu duruma da en çok Doğan'ın annesi Sema sinirlenir. Çünkü Melike'nin gelmesinin, oğlunun nişanlısı Ceylan'la aralarını bozacağını düşünür. Nitekim, yanılmaz da. Kafası karışan Doğan, iki kadın arasında kalmıştır. Sevdiği Melike'nin mi, yoksa onu seven Ceylan'ın mı peşinden gidecektir?

KISMET DİZİSİ 2.BÖLÜM FRAGMANI!

FOX TV'nin yeni dizisi Kısmet 2.bölüm fragmanı araştırılıyor. Kısmet yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanını Fox Tv'nin resmi YouTube hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.