Kısmet dizisi 2.bölüm CANLI İZLE! 23 Haziran Kısmet yeni bölüm İZLE! Kısmet yeni bölüm full izle!

Başrolünde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken Kısmet dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Kısmet dizisinin yeni bölüm canlı izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, Kısmet 2.bölüm canlı izleme linki!

KISMET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Melike, iki sene önce evlendiği Taner'den boşanmaya karar vererek, yeniden anne babasının evine geri döner. Döndüğünde de, çocukluk aşkı Doğan'ı iki sene önce nasıl bıraktıysa öyle bulur. Balkonda ve yalnız... Melike'nin bu geri dönüşü, Doğan'ın aklını karıştırır. Bu duruma da en çok Doğan'ın annesi Sema sinirlenir. Çünkü Melike'nin gelmesinin, oğlunun nişanlısı Ceylan'la aralarını bozacağını düşünür. Nitekim, yanılmaz da. Kafası karışan Doğan, iki kadın arasında kalmıştır. Sevdiği Melike'nin mi, yoksa onu seven Ceylan'ın mı peşinden gidecektir?

KISMET 2.BÖLÜM CANLI İZLE!

Kısmet dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kısmet dizisi her Cuma saat 20.00'da FOX TV kanalında yayınlanmaktadır.