Kısmet canlı izle! Fox TV Kısmet 7. bölüm canlı izle! Kısmet dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Kısmet bugün 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Kısmet canlı izle! Fox TV Kısmet 7. bölüm canlı izle! Kısmet dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 4 Ağustos 2023 Fox TV canlı izleme yayını var mı? Kısmet canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...
Kısmet, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 17 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Mahinur Ergun ve Yusuf Reha Alp'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Kısmet canlı izle! Fox TV Kısmet 7. bölüm canlı izle! Kısmet dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?
Kısmet dizisini Fox TV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.
Ceylan'la Doğan'ın evlenmek için gün aldığını öğrenen Melike evi terk eder. Doğan da son anda Melike'nin arabasına atlar. İkili, İstanbul'dan uzakta, göl kenarında bir karavanda başbaşa bir gece geçirirken, geçmişleri ve ilişkileri hakkında da yüzleşme fırsatı bulurlar. Bu arada apartmana Taner'in taşınması Kısmet apartmanı sakinleri arasında büyük bir kaosa yol açar.
Doğan'la Ceylan nikah için gün alırlar. Melike, Doğan'la yapılacaklar listesini ortaya çıkartır. Reis, Melda, Peri ve Sema'yı mafya turuna götürür. Taner, Roza'ya evlenme teklif eder. Mert, Almanya'daki eşinden şok bir haber alır.
Cem Gelinoğlu - Doğan Saka
Özge Özacar - Melike
Cenan Adıgüzel - Taner
Lale Mansur - Sema
Arif Pişkin - Namık
Serdar Orçin - Reis
Kerem Kupacı - Cevdet
Erdal Küçükkömürcü - Osman
Zeynep Kankonde - Melda
Yeliz Şar - Sezen
Ece Yaşar - Ceylan
Değer Soysal Alp - Nilüfer
Neşe Baykent - Nergis
Serhan Ernak - Muammer
Sezer Koç - Peri
Göktuğ Yıldırım - Efe
Deniz Gürkan - Roza
Gökçe Şen - Ayşe
Nebi Tolga Yılmaz - Bilal
Naz Öngen - Fidan