Fox TV'nin sevilen dizisi Kısmet bugün 6. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Kısmet canlı izle! Fox TV Kısmet 6. bölüm canlı izle! Kısmet dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 28 Temmuz 2023 Fox TV canlı izleme yayını var mı? Kısmet canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Kısmet, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Mahinur Ergun ve Yusuf Reha Alp'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Kısmet canlı izle! Fox TV Kısmet 6. bölüm canlı izle! Kısmet dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

KISMET CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kısmet dizisini Fox TV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

KISMET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan, Ceylan'ın teklifine bir türlü cevap vermez. Reis, Melike yüzünden iyice kafayı sıyıran Taner'e yardımcı olması için Doğan'dan yardım ister. Kısmet Apartmanı'nın birinci katındaki boş daireye kimselerin beklemediği yeni bir kiracı taşınır.

KISMET YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Ceylan'la Doğan'ın evlenmek için gün aldığını öğrenen Melike evi terk eder. Doğan da son anda Melike'nin arabasına atlar. İkili, İstanbul'dan uzakta, göl kenarında bir karavanda başbaşa bir gece geçirirken, geçmişleri ve ilişkileri hakkında da yüzleşme fırsatı bulurlar. Bu arada apartmana Taner'in taşınması Kısmet apartmanı sakinleri arasında büyük bir kaosa yol açar.

KISMET OYUNCU KADROSU

Cem Gelinoğlu - Doğan Saka

Özge Özacar - Melike

Cenan Adıgüzel - Taner

Lale Mansur - Sema

Arif Pişkin - Namık

Serdar Orçin - Reis

Kerem Kupacı - Cevdet

Erdal Küçükkömürcü - Osman

Zeynep Kankonde - Melda

Yeliz Şar - Sezen

Ece Yaşar - Ceylan

Değer Soysal Alp - Nilüfer

Neşe Baykent - Nergis

Serhan Ernak - Muammer

Sezer Koç - Peri

Göktuğ Yıldırım - Efe

Deniz Gürkan - Roza

Gökçe Şen - Ayşe

Nebi Tolga Yılmaz - Bilal

Naz Öngen - Fidan