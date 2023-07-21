Kısmet canlı izle! Fox TV Kısmet 5. bölüm canlı izle! Kısmet dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ceylan, Doğan'ın evlilik teklifini bir şartla kabul eder. Doğan da kendisine şart koşullanmasını kabullenmez.Cevdet, Zemzem'le ilgili bir problem yaşar ve yardım için apartman sakinlerine başvurur. Doğan ve Melike, Taner'in elindeki Roza ve güvenlikçiyi kurtarmak için yeni aksiyonun içine dalarlar.

KISMET YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?