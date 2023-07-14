Fox TV'nin sevilen dizisi Kısmet bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Kısmet canlı izle! Fox TV Kısmet 4. bölüm canlı izle! Kısmet dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 14 Temmuz 2023 Fox TV canlı izleme yayını var mı? Kısmet canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Kısmet, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Mahinur Ergun ve Yusuf Reha Alp'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Kısmet canlı izle! Fox TV Kısmet 4. bölüm canlı izle! Kısmet dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

KISMET CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kısmet dizisini Fox TV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

KISMET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan, annesi Sema ve patronu Namık Bey ile Ceylanı istemeye gider. Ancak burada aksilikler yakasını bırakmaz. Panik atak geçirir ve kızı isteyemezler. Nilüfer, yıllar sonra gençlik aşkı Başkomiser Mert'le buluşur ve ondan kayıp olan kocasıyla ilgili yardım ister. Reis, Doğan'a ne yapıp edip Melike'nin Taner'e dönmesine engel olmasını söyler. Cevdet'in, Melda ve Peri'ye yardım edeceğim derken başına bir kaza gelir. Melike, DNA testi için ona gereken şeyleri Roza yoluyla ele geçirir ama bu arada da Taner, Melike'ye kendisiyle ilgili bilgileri verenin Roza olduğunu öğrenir ve genç kadınla ona yardım eden güvenlikçiyi kaçırır. Melike'yle Doğan, Roza'nın pasaportunu almak için Reis'in ofisine girmeye çalıştıkları sırada büyük bir mafya çatışmasının içine düşerler. Doğan, Ceylan'a herkesin önünde evlilik teklifi eder.

KISMET YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Ceylan, Doğan'ın evlilik teklifini bir şartla kabul eder. Doğan da kendisine şart koşullanmasını kabullenmez.Cevdet, Zemzem'le ilgili bir problem yaşar ve yardım için apartman sakinlerine başvurur. Doğan ve Melike, Taner'in elindeki Roza ve güvenlikçiyi kurtarmak için yeni aksiyonun içine dalarlar.

Kısmet 4. bölümüyle 14 Temmuz Cuma saat 20.00'de FOX'ta!

KISMET OYUNCU KADROSU

Cem Gelinoğlu - Doğan Saka

Özge Özacar - Melike

Cenan Adıgüzel - Taner

Lale Mansur - Sema

Arif Pişkin - Namık

Serdar Orçin - Reis

Kerem Kupacı - Cevdet

Erdal Küçükkömürcü - Osman

Zeynep Kankonde - Melda

Yeliz Şar - Sezen

Ece Yaşar - Ceylan

Değer Soysal Alp - Nilüfer

Neşe Baykent - Nergis

Serhan Ernak - Muammer

Sezer Koç - Peri

Göktuğ Yıldırım - Efe

Deniz Gürkan - Roza

Gökçe Şen - Ayşe

Nebi Tolga Yılmaz - Bilal

Naz Öngen - Fidan