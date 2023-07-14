Kısmet 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Kısmet 5. bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?
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Ekranların beğenilen dizisi Kısmet bugün 4. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Kısmet 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 4. bölüm fragmanı izle! Kısmet 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...
Kısmet, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Mahinur Ergun ve Yusuf Reha Alp'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Kısmet 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 5. bölüm fragmanı izle!
Kısmet'in bugünkü 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.
Doğan, annesi Sema ve patronu Namık Bey ile Ceylanı istemeye gider. Ancak burada aksilikler yakasını bırakmaz. Panik atak geçirir ve kızı isteyemezler. Nilüfer, yıllar sonra gençlik aşkı Başkomiser Mert'le buluşur ve ondan kayıp olan kocasıyla ilgili yardım ister. Reis, Doğan'a ne yapıp edip Melike'nin Taner'e dönmesine engel olmasını söyler. Cevdet'in, Melda ve Peri'ye yardım edeceğim derken başına bir kaza gelir. Melike, DNA testi için ona gereken şeyleri Roza yoluyla ele geçirir ama bu arada da Taner, Melike'ye kendisiyle ilgili bilgileri verenin Roza olduğunu öğrenir ve genç kadınla ona yardım eden güvenlikçiyi kaçırır. Melike'yle Doğan, Roza'nın pasaportunu almak için Reis'in ofisine girmeye çalıştıkları sırada büyük bir mafya çatışmasının içine düşerler. Doğan, Ceylan'a herkesin önünde evlilik teklifi eder.
Ceylan, Doğan'ın evlilik teklifini bir şartla kabul eder. Doğan da kendisine şart koşullanmasını kabullenmez.Cevdet, Zemzem'le ilgili bir problem yaşar ve yardım için apartman sakinlerine başvurur. Doğan ve Melike, Taner'in elindeki Roza ve güvenlikçiyi kurtarmak için yeni aksiyonun içine dalarlar.
Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.
Cem Gelinoğlu - Doğan Saka
Özge Özacar - Melike
Cenan Adıgüzel - Taner
Lale Mansur - Sema
Arif Pişkin - Namık
Serdar Orçin - Reis
Kerem Kupacı - Cevdet
Erdal Küçükkömürcü - Osman
Zeynep Kankonde - Melda
Yeliz Şar - Sezen
Ece Yaşar - Ceylan
Değer Soysal Alp - Nilüfer
Neşe Baykent - Nergis
Serhan Ernak - Muammer
Sezer Koç - Peri
Göktuğ Yıldırım - Efe
Deniz Gürkan - Roza
Gökçe Şen - Ayşe
Nebi Tolga Yılmaz - Bilal
Naz Öngen - Fidan