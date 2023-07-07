Kısmet 3.bölüm CANLI İZLE! 7 Temmuz Kısmet yeni bölüm İZLE! Kısmet dizisi FULL HD İZLE!
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Kısmet dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümü merak konusu oldu. İşte, Kısmet 3.bölüm canlı izleme linki!
Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Fox Tv ekranlarında yayınlana Kısmet, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Kısmet dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmet dizisinin canlı izleme linki araştırılmaktadır. Kısmet 3.bölüm canlı yayın!
Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.
Kısmet dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz, Naz Öngen gibi ünlü isimler yer almaktadır.
Kısmet dizisinin canlı izleme linki araştırılmaktadır. Kısmet dizisi Cuma günleri saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.