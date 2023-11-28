Kışlık Bakımlarda Kaliteli Yağ ve Akü Kullanımı Önemli

Kayseri'de oto sanayiciliği yapan Selçuk Soylu, araçların kışlık bakımları ile ilgili verdiği bilgilerde kışlık bakımlarda özellikle akü ve yağın kaliteli olması gerektiğini belirtti. Kaliteli yağ ve akü kullanımının kışın daha rahat olacağını söyleyen Soylu, ucuz bakımların ilerleyen zamanlarda araca zarar verebileceğini ifade etti.

Kayseri'de oto sanayiciliği yapan Selçuk Soylu, araçların kışlık bakımları ile ilgili verdiği bilgilerde kışlık bakımlarda özellikle akü ve yağın kaliteli olması gerektiğini belirterek, "Bakım maliyetini düşürürken sonrasında daha fazla maliyet çıkabiliyor" dedi.

Kaliteli yağ ve akü kullanımının kışın daha rahat olacağını söyleyen 28 yıllık sanayici Selçuk Soylu, "Kışlık bakımlarda öncelikle bilinen marka yağların kullanılması lazım. Mazot filtresi, araç benzinli ise bujilere kışın çalışmasında bunlara dikkat edilirse daha faydalı olur. Özellikle akü önemli. Kış mevsiminde akü ölçümü yaptırmak lazım. Antifrizi de özellikle bilinen markalardan koyarsak ve bunlara dikkat edersek kışın daha rahat olabiliriz. Kışın en çok arızaya sebebiyet veren şeyler akü, kötü mazot ve yakıt filtreleridir. Bunlara da dikkat edilmesi lazım. Bunlara dikkat edilmezse kışın araç çalışmaz, yakıtı çok yakar. Bilinen marka yağlardan koyulmazsa kışın kalınlaşıyor, marş zor basıyor ve araçlar geç çalışıyor. Bunlara dikkat edersek ve kaliteli yağ, kaliteli yağ filtresi, uzun giden aküler kullanırsak kışın daha rahat edebiliriz" dedi.

Soylu, ucuza mal edilen bakımların ilerleyen zamanlarda araca daha fazla zarar verebileceğini söyleyerek, "Ucuz etin yahnisi yenmiyor. Yani periyodik bakım 5 bin TL tutuyorsa müşteriler 3 bin TL'ye yaptırma peşine düşüyorlar. Bu sebepten dolayı da 50-60 bin TL'lik turbo, enjektör gibi parçalara zarar veriliyor. Kötü yağ ve parça kullanmamak bu açıdan bence en iyisi" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ