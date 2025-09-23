Kıskanmak dizisi hangi günler yayınlanıyor? Kıskanmak dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından Kıskanmak dizisi, izleyicilerle ekranlarda buluştu. Sosyal medyada sıkça sorulan "Kıskanmak dizisi hangi gün yayınlanıyor, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna, yapımcı firma ve kanal tarafından resmi yanıtlar verildi. Dizi tutkunları artık yayın gününü ve saatini öğrenerek favori sahneleri kaçırmadan takip edebilecek. Kıskanmak dizisi yayın bilgileri ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Kıskanmak dizisi, izleyicileriyle buluşmaya başladı. Sosyal medyada sıkça sorulan "Kıskanmak dizisi hangi günler yayınlanıyor?" sorusuna resmi yanıt geldi: Dizi, her Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Kıskanmak dizisi, izleyicileriyle buluştu. Sosyal medyada sıkça sorulan "Kıskanmak dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusuna resmi yanıt geldi: Dizi, her Salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Kıskanmak", çocukluğunu sevgi eksikliği içinde geçiren ve anne şefkatinden mahrum kalan Seniha'nın iç dünyasını ekrana taşıyor. Kendi hayatını geri kazanmak ve kendisine acı çektirenlerden intikam almak için yola çıkan Seniha, bu süreçte sadece kendi kaderini değil, tüm ailenin yaşamını kökten değiştirecek olayların içine sürükleniyor. Dizi, aile içi entrikalar, güç mücadeleleri ve kişisel hesaplaşmaları dramatik bir şekilde işliyor.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU