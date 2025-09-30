KISKANMAK CANLI İZLE! Kıskanmak dizisi bu akşam var mı, nereden izlenir?

Ekranların beğeniyle takip edilen yapımlarından Kıskanmak her hafta Salı akşamları izleyiciyle buluşuyor. Diziye yeni başlayan ya da bölümleri kaçıran izleyiciler, "Kıskanmak dizisi nereden izlenir?" sorusunu sıkça araştırıyor. Yayın saati, platform bilgisi ve detaylar merak ediliyor. Kıskanmak dizisi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİ CANLI İZLE!

Kıskanmak dizisini izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.nowtv.com.tr/canli-yayin

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Kıskanmak dizisi, yayın hayatına başladı. Sosyal medyada sıkça gündeme gelen "Kıskanmak hangi gün yayınlanıyor?" sorusu da yanıt buldu. Dizi, her Salı akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından Kıskanmak dizisi, izleyicisiyle buluştu. Yayın günü ve kanalı merak konusu olan diziyle ilgili resmi açıklama geldi: Kıskanmak, her Salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanıyor.

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Kıskanmak", çocukluğunu sevgi eksikliği içinde geçiren ve anne şefkatinden mahrum kalan Seniha'nın iç dünyasını ekrana taşıyor. Kendi hayatını geri kazanmak ve kendisine acı çektirenlerden intikam almak için yola çıkan Seniha, bu süreçte sadece kendi kaderini değil, tüm ailenin yaşamını kökten değiştirecek olayların içine sürükleniyor. Dizi, aile içi entrikalar, güç mücadeleleri ve kişisel hesaplaşmaları dramatik bir şekilde işliyor.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU