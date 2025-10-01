Kıskanmak 4. bölüm 1. fragman izle! Kıskanmak 4. bölüm 1. fragman yayınlandı mı? 4. bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi "Kıskanmak," dün 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler ve heyecan dolu sahneler, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. 3. bölümün ardından şimdi herkes merakla 4. bölüm fragmanını araştırıyor ve gelecek bölüme dair ipuçlarını heyecanla bekliyor. Dizide neler yaşanacak, karakterlerin hikayesi nasıl şekillenecek? İşte son bölümün ardından dikkat çeken detaylar haberin devamında yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE?

Kıskanmak dizisinin 4. bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Kıskanmak 4. bölüm 1. fragmanı

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Varlıklı Paşazade ailesinin iki evladı olan Seniha ve Halit'e hiç eşit olmayacak şekilde hayatların sunulması ile büyümelerinden doğan kıskançlık ve öç alma hikayesini konu alıyor.Halit çocukluğundan gençliğine hep imkanlar sunulan, başarıları övülen, hep destek çıkılıp ön plana getirilen çocuk olurken, Seniha ise Halit'in gölgesinde kalmış, sevgisizlik ile büyümüş bir çocuk olmuştur.

Hem abisi Halit tarafından hem annesi Mediha tarafından ezilen, baskı görülen hep geri planda kalması ile içine kapanık ama içten içe öfke dolan Seniha gün gelir, avukat olmak ister. Ancak yine onay bulmaz. Daha sonra yılların vermiş olduğu dolmuşluk ve öç alma isteği ile Halit'ten geçmiş günlerin öcünü çıkartır ve ondan çalınan hayatını geri alma çabasına girer.

Sabırla davranan Seniha'nın planlarının yavaş yavaş işler. Abisi Halit, Mükerrem ile nışanlıdır ancak abisini Nüzhet ile aldatıyordur bunu gün yüzüne çıkartır ve Mükerrem'i çok seven Halit kıskançlık krizlerine girer. Aile içi olaylar, entrikalar ve güç mücadelesi böyle başlar.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Kıskanmak" dizisi, her Salı akşamı saat 20.00'de NOW platformunda izleyicileriyle buluşuyor. Her yeni bölümde sürükleyici hikayesi ve güçlü karakter dinamikleriyle dikkat çeken dizi, izleyicilerin ilgisini her geçen hafta daha da artırıyor. Ekranlara yansıyan bu etkileyici yapım, drama ve gerilimi harmanlayarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU