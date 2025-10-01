Kıskanmak 3. bölüm izle! Kıskanmak 3. bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen yapımı "Kıskanmak" dizisi, bu hafta da sürükleyici gelişmeleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin 3. bölümünü kaçıranlar, heyecan dolu sahneleri ve yaşanan önemli olayları nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Yeni bölümde neler yaşandı, karakterler arasında hangi sırlar ortaya çıktı ve hikaye nasıl ilerliyor? Kıskanmak dizisi 3. bölüm ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİ 3. BÖLÜM İZLE?

Kıskanmak dizisinin 3. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Kıskanmak 3. bölüm

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Varlıklı Paşazade ailesinin iki evladı olan Seniha ve Halit'e hiç eşit olmayacak şekilde hayatların sunulması ile büyümelerinden doğan kıskançlık ve öç alma hikayesini konu alıyor.Halit çocukluğundan gençliğine hep imkanlar sunulan, başarıları övülen, hep destek çıkılıp ön plana getirilen çocuk olurken, Seniha ise Halit'in gölgesinde kalmış, sevgisizlik ile büyümüş bir çocuk olmuştur.

Hem abisi Halit tarafından hem annesi Mediha tarafından ezilen, baskı görülen hep geri planda kalması ile içine kapanık ama içten içe öfke dolan Seniha gün gelir, avukat olmak ister. Ancak yine onay bulmaz. Daha sonra yılların vermiş olduğu dolmuşluk ve öç alma isteği ile Halit'ten geçmiş günlerin öcünü çıkartır ve ondan çalınan hayatını geri alma çabasına girer.

Sabırla davranan Seniha'nın planlarının yavaş yavaş işler. Abisi Halit, Mükerrem ile nışanlıdır ancak abisini Nüzhet ile aldatıyordur bunu gün yüzüne çıkartır ve Mükerrem'i çok seven Halit kıskançlık krizlerine girer. Aile içi olaylar, entrikalar ve güç mücadelesi böyle başlar.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Kıskanmak" dizisi, her Salı akşamı saat 20.00'de NOW platformunda izleyicilerle buluşuyor. Ekranlara taşınan bu sürükleyici yapım, her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerin merakını artırıyor ve derin karakter ilişkileriyle dikkat çekiyor.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU