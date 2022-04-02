Kısa Yemek Duası okunuşu ve anlamı: Ezberlemesi kolay ve kısa yemek duası! Okunuşu kolay kısa yemek duası!

Yemek duası kısa ve kolay okunuşu ile anlamı araştırılıyor. Yemek duası veya Sofra duası yemeklerden sonra okunan bir duadır. Yemek duasını, Peygamber Efendimiz yemeklerden sonra okumuştur. Bu bakımdan sünnet olan yemek duasını okumak çok büyük sevaptır. Peki Kısa Yemek Duası okunuşu ve anlamı nedir? Ezberlemesi kolay ve kısa yemek duası nedir? Okunuşu kolay kısa yemek duası ve yemek duası diğer adıyla sofra duası nedir?

KISA YEMEK DUASI OKUNUŞU

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

YEMEK DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"

Kaynak : (Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. "

Kaynak : (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."

Kaynak : (Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

YEMEK (SOFRA) DUASI NEDİR?

Yemek duası (veya diğer bir adıyla sofra duası) yemekten sonra yapılan bir duadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) 'in yemekten sonra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği bir duadır.

TÜRKÇE YEMEK DUASI

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!

Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden âhirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!

Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle!

Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemînel-Fatiha.

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