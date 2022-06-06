Kısa güzel sözler nelerdir? Manalı kısa sözler nedir? Sevgiliye kısa güzel sözler! - Haberler

Yaşamımız boyunca hislerimizi karşı tarafa yansıtmak isteriz. Bunun yolu ise bazen güzel kısa sözlerden geçiyor. Sevgiliye güzel sözler kısa romantik paylaşımlarda bulunmak isteyenler, manalı kısa güzel sözler diye araştırıyor. Üzüntü, sevinç ve mutluluğumuzu yansıtmanın en iyi yollardan biride sevgiliye güzel sözler kısa şekilde paylaşmaktır. Kısa güzel sözler paylaşmak isteyen insanlar, güzel anlamlı sözler diye araştırıyor. Kısa güzel sözler nelerdir? Manalı kısa sözler nedir? Sevgiliye kısa güzel sözler!

KISA GÜZEL SÖZLER

Sonuç; ben şair oldum, sen şiir.

Uzun konuşanı kısa dinlemeli.

Dürüst bir insan daima çocuk kalır.

Neyi düşünürsek ona dönüşürüz.

Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder…

İşimiz Allah'a kalmışsa olmuş bil.

Her şeyi içine atarsın da, kendini atacak yer bulamazsın.

Çok şükür ki gökyüzü henüz hiçbir cüzdana sığmıyor.

Bir ses ol, bir yankı değil.

Hayatınız kötü bir yola girmişse, unutmayın; direksiyondaki sizsiniz…

Sen neyi seviyorum desen o olasım geliyor.

Önce hayaller ölür, sonra insan.

Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz.

Üzüntü zamanın kanatlarında uçar.

Bakmayın etrafımda çok insan dolandığına; sırılsıklam yalnızım aslında…

Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.

Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildigim kadarsın; dahası yok…

Önemsedikçe yitirdiğim insanlar var.

Sustuysam, Rabbime bırakmışımdır.

Sen gelmek isteseydin, o sokakların hepsi bana çıkardı.

Dünya nüfusu arttıkça, insan sayısı azalıyor.

Kalp yumuşadıkça sağlamlaşır.

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; bense hep arkandan ağladım…

Çok kişiyle konuş. Az kişiyle düşün. Tek başına karar ver.

Bir kere güldü, konu nerelere geldi.

MANALI KISA GÜZEL SÖZLER

İnsan en çok sevdikleriyle sınanır.

Marifet sarılmakta değil, sarılıp bırakmamakta.

Parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz.

Gözlerim kör değil ama senden başka bir şey görmediği doğrudur.

Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.

Hayat, bir fotoğraf makinesi objektifi değil. Ne yazık ki; her karesinde gülemiyorsun…

Hep hayal ettiklerimiz bizim olsaydı dünya mutluluktan geçilmezdi.

Özlemin azı çoğu olmaz ağırdır işte!

Yeniden y?ş?m?k istediğim ?nlar v?r.

Gözler ne renk olursa olsun, gözyaşları hep aynı renktedir.

Ölürsem beni yârimin kalbine gömün. Mekânım cennet olsun.

Karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi.

Kimsenin sevabını istemiyorum günaha sokmasınlar yeter ki.

Yaprak ne kadar yüksekte olursa olsun sonbahar geldiği zaman yine yere düşecektir.

Önemli olan medeni halinin bekâr olması degil. Bekâr halinin medeni olması…

İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz.

Zorlayınca olmaz, nasipse olur.

Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerek.

Müsaitsen şayet; seninle biraz 'kavuşmaya' ihtiyacım var…

Bana güç veren zaferlerim değil, yaşamdaki yenilgilerimdir.

Sığmadın içime sevgili, bu yürek bu şehir ve özünü bulduğun şu garip sevda sana dar geldi.

Herkes en iyilerine layık olmak ister ama bazıları ister, bazıları olur.

Gözlerin ne kadar güzel olursa olsun edepli bakmasını bilmediği sürece bakısların sadece şeytan için önem arz eder.

Ne tam anlayabildin beni, ne de tamamlayabildin.

Güvenmiyorum, iyi niyetiniz bile kötü.

İnsan, yalnızlığı en çok yanındaymış gibi davrananlardan öğrenir!

Görücü usulü bir aşk istiyorum. Gördükçe göresim gelsin, görmeyince ölesim.

İnsan, muhabbet duyduğu kişinin kaderinden pay alır.

Seni görmek için artık bahaneler bulamaz oldum tek bahanem sen kaldın.

Özlemek güzeldi seni, taki senin özlenmeyi hobi edindigini anlayana kadar.

SEVGİLİYE KISA GÜZEL SÖZLER

Sevgiliye aşk sözleri şu şekildedir:

Aşk rüzgar gibidir, onu göremezsin ama hissedebilirsin.

Hayatın bu kadar güzel olabileceğini seninle tanışmadan önce bilmiyordum.

Aşk asla doğal nedenlerle bitmez.

Kesinlikle, kesinlikle, olumlu, tartışmasız, şüphesiz, sana aşığım.

Sen mi? Alırım bir ömür.

Aşk gözlerle değil, kalple bakar.

Aşk yok artık, kalmamış bu devirde...

Yanıma gelmediğinde rüyalarıma beklerim.

Dün gece çoban yıldızı ile seni bekledik deniz kenarında sabaha dek. Denizin mavi sularında gözlerinin izi kalmış. Şafak söktü ben deniz kenarında kaldım yalnız sırılsıklam.

Seni sevdim ben. Masal ülkemde sevdim, düşler sokağında sevdim. Seni sevdikçe içim kanadı. Kanadıkça sevdim. Seni acılarınla sevdim.

Dün gece dolaştığımız sokaklarda yürüdüm. Seni sordu kitap satan adam. Bir de çiçek satan bir teyze vardı hatırlar mısın? Seni GÜL sanmıştı. Gülüm benim Seni Çok Seviyorum.

Sen gittin önce soğuk bir rüzgar ardından bahar gitti. Çiçekler soldu. Kelebeğin kanat sesleri sensizliğin seslerine karıştı. Çabuk dön sevdiğim sen gittiğinde sevgiler de gitti hayatımdan.

Bu aralar okuduğum kitaplar ve romanlar hep seni anlatmış. Omzundan dökülen ipek saçlarını, yıldızlar gibi parlak gözlerini, seni anlatmış

İstediğin kadar uzaklara git hiçbir şey değişmiyor buğulu gözlerimde. Bir gül uzatıyor ellerin masum bir çocuk gibi. Ne kadar uzaklara gidersen git gitmemiş gibisin. Çünkü sen bir sevgilinin düşlerinde yaşıyorsun.

Sana öylesine tutkunum ki seni öğrendikçe öğrenmek istiyorum. Bir çocuğun düşlerindeki merak büyüdükçe büyüyor. Sende saklı kalan bir rüya var kimsenin göremediği. Rüyalarda buluşmak dileği ile SEVGİLİ.

Bir balık olmak istiyorum gözlerinin okyanuslarında, bir ressamın bakışlarında seni çizmek, bir şairin şiirinde seni anlatmak, bir bestecinin şarkılarında seni bestelemek istiyorum. Bağırmak istiyorum delicesine SENİ SEVİYORUM..

Sevgili, güzel sevgili, ey sevgili aşk dediğin, bana baktığın o gözlerindeki kocaman bir dünyadır. Aşk dediğin, benim o dünyada kendimi bulmamdır. Aşk dediğin, adındır. Aşk dediğin, o güzel suretinin aslıdır.

İnsan bir kere aşık olur diyenler yanılıyor. Ben sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum.

Seni sevmek için o kadar çok sebebim var ki… Sebepleri say desen haftalarca sürer sayamam.

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatrına sen kalayım.

Sen bana nasıl her zaman gülümsüyorsun dedin ya seni görünce kederin bana bulaşması mümkün mü sence.

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum.

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor.

Sen benim geceme ışık yayan yıldız gibisin. Seni gördüğüm an karanlıktan korkmuyor yüreğim.

Şarkı söylememi talep ediyorsun. Ancak seni görünce lal olduğumu unutuyorsun.

Güneş doğsun diye dua ediyorum. Çünkü seni görmek için gündüze ihtiyacım var.

Bana seni ilk gördüğümde ne hissettiğimi soruyorsun ya o güne dair hatırladığım tek şey aklımı başımdan alan mucizevi gülüşün.

Sen aşktan korkuyorum diyorsun ya bende seni sevmekten korkuyordum ama bak şimdi senden vazgeçemeyişim.

GÜZEL ANLAMLI SÖZLER