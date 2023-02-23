Kahramanmaraş depremleri sonrası Depremden etkilenen işletmelerdeki işçilere kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından OHAL ilan edilirken, çalışma hayatını etkileyecek bir takım önlemler alındı. Konuyla ilgili açıklama Sosyal Güvenlik Kurumundan geldi. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır? Nakdi ücret desteğinden kimler yaralanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

"Aslın felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,iş hayatını düzenleyici birtakım tedbirler aldı. Deprem bölgesini kapsayacak İçinde işten çıkartma yasağı, nakdi ücret desteği olduğu düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürüklüğe girdi. Destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar Kısa çalışma desteğinin ve nakdi ücret desteklerininne kadar olduğunu vedesteklere nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır? Nakdi ücret desteğinden kimler yaralanacak? Detaylar haberimizde...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörler, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDENEĞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma kapsamında olanlar için;

OHAL ilan edilen illerdeki sigortalılar için kişilerin 6/2/2023 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunan işvereni tarafından bölgesel kriz kapsamında kısa çalışma talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu başvurular nakdi ücret desteği ödeme başvurusu yerine geçer.

Kısa çalışma başvurusu sırasında Kuruma bildirilecek Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesinde yer alan işçilerden yeni bir sahipliğine hak kazanamayan işçilerin işlemleri ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından resen gerçekleştirilir.

İşsizlik sigortası kapsamında olanlar için;

OHAL ilan edilen illerde, 6/2/2023 tarihini ve sonrasında OHAL süresini geçmemek üzere iş akdi feshedilen sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneği için yapmış oldukları başvurular aynı zamanda Nakdi Ücret desteği başvurusu yerine geçer. Nakdi Ücret Desteğine ilişkin işlemler için ilgililerin ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından resen gerçekleştirilir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle OHAL bölgesinde İşten çıkarma yasağıuygulanacak. Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL nakdi ücret destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesi kapsamında depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden kısa çalışma başlama tarihi itibariyle 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşımadığı için yeni bir kısa çalışma ödeneği hak sahipliği oluşmayan işçiler,

6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işvereni tarafından 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun kapsamında iş akdi fesih tarihinde son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşımadığı için yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar her halükarda olağanüstü hal süresini geçmemek üzere kapsam dâhilindedir. "ifadelerine yer verildi.