Boyu kısa olduğu için eşini marketteki reyonlar arasında bulmakta zorluk yaşayan vatandaş, eşinin çantasına balon bağladı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan vatandaş, sırtına balon bağladığı eşini markette alışveriş yaparken kolaylıkla buldu.

Kısa boylu eşini market reyonları arasında bulmak için ilginç bir yöntem geliştirdi

Bir sosyal medya kullanıcısı kısa boylu olduğunu düşündüğü eşini marketteki reyonların arasından bulabilmek için balon taktığı anları sosyal medyada paylaştı.

Eşinin çocuklarla reyon arasında konuştuğunu gören vatandaş, eşinin çantasına ipe tutturduğu balonu bağladı. Videoyu, sosyal medya uygulaması TikTok'ta "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek paylaşan kişi, eşinin markette gezerken bağladığı balon sayesinde nerede olduğunu gördüğünü belirtti.

O anlar sosyal medyada viral olurken annelerinin çantasına bağlı balonu gören küçük çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.