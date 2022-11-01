Kış saati uygulaması kapsamında ülkelerde 30 Ekim Pazar günü, saatler bir saat geri alındı. Türkiye'nin kış saati uygulaması detayları belli oldu. Peki, Kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulaması neden kalktı? Kış saati uygulaması başlar mı?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte kış saati uygulaması gündem oldu. Geçmişte yılın bu zamanlarında uygulanan kış saati uygulaması, telefonların da otomatik olarak saati geri almasıyla birlikte yeniden konuşuluyor. Sosyal medyada kış saatine geçilmesi için pek çok kişi paylaşımlar yapıyor. Peki, Kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulaması neden kalktı? Kış saati uygulaması başlar mı? İşte detaylar haberimizde...

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, Türkiye'de 2016'dan bu yana kalıcı yaz saati uygulaması geçerli olmaktadır. Bu nedenle Türkiye'de 2022 yılında da kış saati uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALKTI?

Ülkemizde gün ışığından daha fazla yararlanılabilmesi için kış saati uygulaması kaldırıldı. Yaz saatinde daha fazla gün ışığından yararlanılıyor.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Kış Saati Uygulaması, 2022 yılında da Türkiye'de uygulanmayacak.

Avrupa'da ise cep telefonları ve dijital saatler otomatik olarak ayarlandı. Türkiye'de ise bazı eski cihazlar, otomatik olarak kış saati uygulamasına geçiş yaptı.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI 2'YE ÇIKACAK

Türkiye'de ise Yaz Saati Uygulaması devam edecek. Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Yaz ve kış saati arasındaki değişim uzun süredir Avrupa'da tartışma konusu. Birçok kişi saatlerin ileri ve geri alınmasından rahatsız. AB Komisyonu tartışmaların artması üzerine 2018 yılında saat değişikliği konusunda AB çapında bir online anket başlattı. Ankete yaklaşık 3 milyonu sadece Almanya'dan olmak üzere 4.6 milyon kişi katıldı.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLDİ Mİ?

Türkiye'de saatler geri alınmadı çünkü ülkemizde kış saati uygulamasına geçilmiyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Ülkemizde gün ışığından daha fazla yararlanılması için kış saati uygulaması kaldırıldı. Yaz saatinde daha fazla gün ışığından yararlanılıyor.

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatler değişmedi.