Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor ve 2023 kış lastiği uygulaması başladı mı sorularına yanıt aranıyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, kış lastiği zorunluluğu başladı. Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? 2023 kış lastiği uygulaması başladı mı?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? 2023 kış lastiği uygulaması başladı mı?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor ve 2023 kış lastiği uygulaması başladı mı sorularına yanıt aranıyor. Kanunen bazı araçların kış lastiği zorunlu tutulmasıyla birlikte kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? 2023 kış lastiği uygulaması başladı mı? Detaylar haberimizdedir…

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması zorunludur. Bu, her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Ayrıca, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanılır.

2023 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Kış lastiği taktırmayanlara 2022 yılı için 1.152 lira para cezası uygulandı. İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında sürücülere, "Kıymetli sürücülerimiz; 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Trafikte güvenli sürüş ve olası kazaları önlemek için mutlaka kış lastiklerimizi taktıralım" uyarısında bulundu. Bu yıl ise, kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlamaktadır.