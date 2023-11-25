Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor ve hangi araçları kapsıyor merak ediliyor. Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini 25 Kasım'a çekildi. Peki, Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, zamlandı mı?

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, zamlandı mı?

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor ve kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, zamlandı mı sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'a 18 Kasım'da yağan kar sonrası, 1 Aralık olan ticari araçlarda kar lastiği mecburiyeti 25 Kasım'a çekildi. Kış lastiği takmamanın cezası kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, zamlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

İstanbul Valiliği meteorolojik veriler nedeniyle megakentte ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini 25 Kasım'a çekti. Karar sonrası lastikçilere akın eden ticari araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu.

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, zamlandı mı?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

4 lastik değişim ücreti 200 ila 400 TL arasında ücretlere yapılıyor. Yeni kar tipi lastiklerde marka ve modeline göre 2'li takımı 15 bin ile 40 bin TL arasında fiyatlar ile satılıyor. Genellikle araçlar da kar tipi lastik alımı ön arka değişimi ile 2 lastik olarak gerçekleştiriliyor. Kuru havalarda yapılan değişimlerde balanslar da tam olarak yerine oturuyor.

Kış lastiğinin takmama cezası 1.152 TL olarak uygulanmıştı.

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, zamlandı mı?