İstanbul'da ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl erkene çekildi. Bu nedenle Kış lastiği zorunluluğu 2023 ne zaman başlıyor? Sorusu, araç sahipleri tarafından araştırılan bir konu oldu. Peki, Kış lastiği zorunluluğu 2023 ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?

Kış lastiği zorunluluğu 2023 ne zaman başlıyor? Sorusu, Kış lastiği zorunluluğu hakkındaki güncel detayları merak etmekte olan araç sahipleri tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Kar yağışı olmadan da kış lastiğinin kullanılması tavsiyesinde bulunan uzmanlar, ikinci el lastik kullanımında dikkat edilecek hususlar ve bir lastiğin en fazla 5 yıl kullanılması gerektiğini vurguladı. Peki, Kış lastiği zorunluluğu 2023 ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul'da hava şartları nedeniyle 25 Kasım'a çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması diğer şehirlerde 1 Aralık'ta başlayacak. Cuma gününden itibaren kış lastiği takmayan ticari araçların sürücülerine 2.568 lira ceza kesilecek. Ceza miktarı yeni yılla birlikte zamlanacak. Ancak diğer şehirlerde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE KADAR, KAÇ TL?

Cuma gününden itibaren ülke genelindeki tüm ticari araçların kış lastiği takması gerekiyor. Uygulamayı dikkate almayıp lastiklerini değiştirmeyenlere 2.568 lira ceza kesilecek. Ceza miktarı yeni yılla birlikte artacak.