Ülkemizde her yıl belirli tarihler arasında zorunlu hale gelen kış lastiği uygulaması yaklaşıyor. Bu uygulamanın amacı, özellikle karlı ve buzlu hava koşullarında trafik güvenliğini sağlamaktır. Peki, bu yıl kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Kış Lastiği Uygulaması ne zaman başlıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından kış lastiği ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Arama motorlarında kış lastik uygulamasının detayları sorgulatılıyor. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış lastiği uygulaması, araçların kış aylarında daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlamak için yapılan bir uygulamadır. Karlı ve buzlu yollarda araçların kaymasını önlemek ve daha iyi bir yol tutuşu sağlamak amacıyla kullanılır. Bu uygulama, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı alan bölgelerde yaşayan sürücüler için önemlidir.

KIŞ LASTİK UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastik uygulaması 1 Aralık tarihinde başlayıp 1 Nisan'a kadar devam etmektedir. 2022 yılında kış lastiği takmayanlara 1.152 TL para cezası uygulanmıştır.