Kış lastiği uygulaması için tarihler merak konusu haline geldi. Yol ve sürüş güvenliği nedeniyle yıl içinde belli dönemlerde araç lastiklerinin mevsime göre kullanılması gerekiyor. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış mevsiminin de yaklaşması ve havaların soğumasıyla beraber "Kış Lastiği Uygulaması ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU?

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

YAZ LASTİĞİ VE KIŞ LASTİĞİ NE İŞE YARAR?

Yaz lastiği, ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa mesafede durabilmeyi sağlamaktadır. Kış lastikleri ise karlı, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde daha iyi fren mesafesi sağlar. Bu nedenle kaygan zeminde kış lastiğinin olması gerekirken, sürüş kalitesinin artması amacıyla bahar aylarında yaz lastiği tercih edilmeye başlanır.