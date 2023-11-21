Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Gözler şimdi kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihte. Peki, Kış lastiği ne zaman takılmalı, kaç derecede takılır? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler…

Kış lastiği ne zaman takılmalı, kaç derecede takılır? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Kış Lastiği Uygulaması her yıl belirli tarihler arasında zorunlu hale getiriliyor. Uygulamaya uymayan araç sahipleri hakkında ise trafik cezası kesiliyor. Peki, Kış lastiği ne zaman takılmalı, kaç derecede takılır? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALI, KAÇ DERECEDE TAKILIR?

Geçtiğimiz yıl 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması ile ticari anlamda kullanılan tüm araçların kış lastiği takmak zorunluluğu başlamıştı. Öte yandan da şirketlere ait araçlarda da kış lastiği zorunluluğu bulunuyor. Şahsi araçlarda kış lastiği zorunluluğu bulunması can ve mal güvenliği için kış lastiği öneriliyor.

Bu kurallara göre, yolcu ve yük taşıyan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında mecburi olarak kış lastiği kullanmalıdır. 1 Nisan'da kış lastikleri, yaz lastikleriyle değiştirilmeli veya lastiğe takılan zincir çıkarılmalıdır. Kış lastikleri, 4 ay boyunca takılı kalmalıdır ve güvenli sürüş için bu süreç zorunlu tutulmaktadır.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Belirtilen tarihler arasında kış lastiği taktırmayanlara 1152 lira ceza uygulanıyor.