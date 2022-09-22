Birçok kazadan korunmak amacıyla kış aylarının yaklaşmasından ötürü kış lastikleri zorunlu olarak yılın belli zamanlarında kullanılmaktadır. Araç şoförleri ise kış lastiklerini hangi tarihlerde taktırması gerektiğini merak ediyor ve bu nedenle Kış lastiği ne zaman takılır? Sorusunu araştırıyor. Peki, Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastikleri hangi tarihlerde takılmalıdır? İşte kış lastiği için zorunlu tarihler!

Şoförlerin merak ettiği bir diğer soru ise kış lastiklerini herkesin takması gerekiyor mu? Sorusu yer alıyor. Bu nedenle internet üzerinde Kış lastiği ne zaman takılır?ve Kış lastiği zorunlu mu? Sorularını aratıyorlar. Peki, Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastikleri hangi tarihlerde takılmalıdır? İşte kış lastiği için zorunlu tarihler!

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Kış lastiklerinin 1 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında takılması zorunludur. Sıcaklığın durumu ve yolların kayganlaşmasının ardından can sağlığınız için kış lastiklerini ihmal etmemeniz gerekiyor. Ayrıca kış aylarında buzlanma tehlikesine karşı sizi korumasının yanı sıra aracın çekiş gücünü de oldukça etkileyecektir.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Kış lastiği bütün araçlar için zorunlu değildir, sadece yük ve yolcu taşımakta olan araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği takması gerekmektedir. Fakat kış lastikleri için belirli bir zaman yoktur. Türkiye'nin hava şartları nedeniyle bazı soğuk illerde kullanılan kış lastikleri daha erken kullanılabilmektedir.