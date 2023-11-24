İstanbul Valiliği, kış lastiği uygulamasının bu yıl meteorolojik veriler çerçevesinde 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi. Peki, Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? Özel otomobillerde kış lastiği zorunlu mu?

Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? Özel otomobillerde kış lastiği zorunlu mu?

Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? İstanbul Valiliği, kış lastiği uygulamasının bu yıl meteorolojik veriler çerçevesinde 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi. Peki, Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? Özel otomobillerde kış lastiği zorunlu mu? İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 25 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN?

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması İstanbul'da yarın başlıyor. Bu gece yarısından itibaren mega kentte kış lastiği takmayan araçlara 2 bin 568 TL ceza kesilecek.

Normalde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması İstanbul'da bu yıl için 25 Kasım'a çekildi. Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.