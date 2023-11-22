Kış erken geldi 'uygulama' erkene çekildi

Kış aylarının kendini göstermesi ile birlikte araç sahipleri de kış şartlarına gerek kendilerini gerekse araçlarını uyarlamaya başladılar.

Her mevsimde olduğu gibi özellikle kış mevsiminde de araçların bakımı önem arz ediyor. Teknik donanımından sürüş tekniğine kadar bu aylarda dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut.

Bunlardan en önemlisi başta da belirttiğimiz üzere kış lastiği kullanımı.

Erkene çekme gerekçesi

Yasal olarak bu zamana kadar 1 Aralık tarihinde başlayıp 1 Nisan'a kadar devam eden kış lastiği kullanımı zorunluluğu hava şartları dolayısıyla erkene alındı. İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulamasının 25 Kasım'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Hangi araçları kapsıyor?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan uygulama özel araçlarda da can ve mal güvenliği açısından sorunsuz bir seyahat adına önem taşıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması daha önceden de belirlendiği üzere 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu.

Can ve mal güvenliği için önemli

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri kış lastiği kullanımının sürücüler için önemli olduğunun altını çizerken şu değerlendirmeye yaptılar:

"Valilik tarafından alınan ve kış lastiği uygulamasının erkene çekilmesi kararı yerinde bir karar. Ülkemizin coğrafi şartları ve meteorolojik öngörüler de bu kararın alınmasında etkili olmuştur. Sürücülerin kendilerini ve araçlarını korumaları vazgeçilmez bir öncelik. Yasal uygulamaya riayet etmekle birlikte sürücülerin araçlarında kış teçhizatı bulundurmalarını önermekteyiz."

Kendinizi emniyete almalısınız

Otorapor Oto Ekspertiz yetkililere yaptıkları açıklamada kış bakımının önemli olduğuna da vurgu yaparak sürücülere uyarıların şöyle sıraladılar:

"Akü ve motorun kontrol edilmesi lazım. Antifiriz kullanımı ihmal edilmemeli. Fren ve debriyaj sisteminin yanı sıra sileceklerin bakımı elzem. Aydınlatma sistemi ise bu süreçte sürücü dikkatinin sağlanmasında ihmale gelmez. Klima bakımının yapılması ile birlikte diğer teknik eksikliklerin kontrolü yönünden yetkili servislerde de bakıma yönelik eksiklikler giderilebilir. Özellikle şehir dışı ve uzun yol yapacak olan sürücüler kış şartlarına uygun adımlar atmak durumundalar. Araç ve sürücü emniyeti için bunların ihmali kötü sonuçlar doğurabilir"

Türkiye genelinde 300'den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz bilgilendirdi.