Kış Aylarında Araç Bakımı Önemli

Kütahya'da havaların soğumasıyla birlikte uzmanlar sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kış aylarında arızaların ve servise gitme varsayımı daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kütahya'da havaların soğumasıyla birlikte uzmanlar sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kış aylarında arızaların ve servise gitme varsayımı daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kütahyalı sanayi ustası Mürsel Dinç, "Antifriz sıvısı havaların soğumasıyla beraber donmasın diye antifriz bakımlarını yapıyoruz.

Yağının daha koyu olmaması için yağı kışa göre daha ince sentetik yağlarla değiştiriyoruz. Akülerinin kış şartlarında marş basma ömrü uzasın diye akülerin ömrüne bakıyoruz, voltajlarını ölçüyoruz, marş basarken hallerine bakıyoruz, şarjını ölçüyoruz. Frenlerinin yağışlı havada sapıtmaması için denkliklerine bakıyoruz, fren testlerini yapıyoruz. Aracı fenni muayeneye hazırlamış oluyoruz" diye konuştu.

Kışın bir arabadaki en önemli parçalardan birisinin fren olduğunu söyleyen oto tamir ustası Ramazan Dinç, "Fren hidroliğinin ölçümünü yapıyoruz çünkü fren kışın bir arabadaki en önemli etkenlerden birisi. Durma mesafesi ne kadar kısa olursa araçta, kışın kaygan zeminde, fren mesafesini biraz daha minimuma düşürmüş olur" dedi.

"Kış lastikleri mutlaka takılmalı"

Kış aylarında yola tutunmayı sağlayan vakumlu lastiklerin mutlaka takılması gerektiğini dile getiren oto lastik ustası Yusuf Atış, yazlık lastiklerin Nisan ayından sonra takılması gerektiğini söyledi. - KÜTAHYA