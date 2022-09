Kış ayların vazgeçilmezi mandalina tezgahlarda 20 TL'den satılmaya başlandı

ZONGULDAK Zonguldak'ta kış ayların vazgeçilmezi mandalina tezgahlarda 20 TL satılmaya başlandı.

Zonguldak'ta kış ayının gelmesiyle birlikte mandalina tezgahlarda yerini aldı. C vitamini deposu olan ve korona virüse de iyi gelen mandalina tezgahlarda kilosu 20 TL satıldı. Mandalinanın tezgahlarda yer almasıyla birlikte vatandaşlarda ilgi gösterdi. Fiyatının uygun olması ise hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Mandalina kış meyvesi tezgahlarda yerini aldı. Tadı falan da yerinde bal gibi. Zonguldak halkını bol bol mandalina yemeğe C vitamini almaya bekliyoruz. Fiyatı şuanda 20 TL. Fiyatlar günümüz şartlarına göre normal. C vitamini olduğu için koronaya iyi geliyor" dedi.