Kırtasiye yardımı başvuru şartları ne? Kırtasiye yardımı kimler alabilir? Kırtasiye yardımı başvurusu nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar?

Okulların 12 Eylül Pazartesi sabahı başlamasıyla öğrencileri ve velileri heyecan sararken bir yandan da okul masrafları düşündürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen kırtasiye yardımı ise araştırılan konulardan biri. Okula başlayan öğrenciler için yapılan kırtasiye yardımına başvurular devam ediyor. Kırtasiye yardımı başvuru yardım ekranı! Kırtasiye yardımı kimler alabilir? Kırtasiye yardımı başvurusu nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar?

Kırtasiye yardımı başvuru şartları ne? İlkokul, ortaokul ve liselerin 12 Eylül itibariyle başlamasıyla merak edilenler arasında kırtasiye yardımı var. Kırtasiye malzemelerini temin etmekte zorlanan aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı yapmakta. Aileler ise kırtasiye yardımı nasıl yapılır ve kimler alabilir diye merak ediyor.Kırtasiye yardımı başvuru yardım ekranı! Kırtasiye yardımı kimler alabilir? Kırtasiye yardımı başvurusu nereden yapılır? Kırtasiye yardımı ne kadar?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kırtasiye malzemesi almakta zorlanan aileler için kırtasiye yardımı yapılıyor. Aileler ise kırtasiye yardımının şartlarını merak ediyor. Okullar başladı ve öğrencilerin defter, kalem, silgi gibi ihtiyaçlarını temin etmesi gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise öğrencilere bu konuda yardımcı oluyor. Aile geliri asgari ücretin 1/3'ünün altında olan aileler dar gelirli sayıldığından Sosyal yardımlaşma kaydı oluşturmalıdır.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan kırtasiye yardımı e-devlet üzerinden yapılıyor. T.C. kimlik numaraları ile kırtasiye yardımı başvurusu yapılmakta.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Velilerin merak ettiği kırtasiye yardımı ücreti 1.300 TL olarak belirlenmekte. Ödemeler ailelere 1 Eylül ile 31 Aralık tarihlerinde ödenmektedir.