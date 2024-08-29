Kırtasiye destek başvurusu ne zaman? Kırtasiye desteği ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? (E-devlet başvuru ekranı)

Kırtasiye desteği başvuruları, eğitim öğretim yılı öncesinde açıklanan tarihlerde yapılıyor. 2024 yılı kırtasiye desteği başvuru tarihleri henüz kesinleşmemiş olsa da, genellikle e-Devlet platformu üzerinden başvuru kabul ediliyor. Birçok kişi 2024- 2025 Eğitim- Öğretim yılında kırtasiye desteğinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kırtasiye destek başvurusunun nereden yapılacağı ve başvuru şartları araştırılıyor. Peki, Kırtasiye destek başvurusu ne zaman? Kırtasiye desteği ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler?

KIRTASİYE DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı kırtasiye desteği başvuru tarihleri henüz kesinleşmemiş olsa da, genellikle e-Devlet platformu üzerinden başvuru kabul ediliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelerin belirli tarihlerde başvuru yapmaları gerekecektir.

KIRTASİYE DESTEĞİ NE KADAR?

Kırtasiye desteğinin bu yıl ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI