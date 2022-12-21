Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Kırşehir TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen Kırşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kırşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Kırşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
TOKİ Kırşehir kura çekimi ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Arama motorlarında Kırşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kırşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Kırşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? soruları aratılıyor. İşte detaylar...
Kırşehir TOKİ kura çekimi 23 Aralık 2022 tarihinde çekilecek.