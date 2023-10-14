Kırşehir Emlakçılar Odası Başkanı: TOKİ Ucuz Konutlar Yapmalı

Kırşehir Emlakçılar Odası Başkanından TOKİ çağrısı

Başkan Biçici: "Vatandaş yüksek kira bedellerini ödeyemiyor, TOKİ ev yapsın vatandaş ucuza kira ödesin"

KIRŞEHİR - Kırşehir Emlakçılar Odası Başkanı Zeynel Biçici yüksek kira fiyatlarına dikkat çekerek, TOKİ'nin ucuz konutlar yapması çağrısında bulundu. Biçici, vatandaşların daha uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmesi için TOKİ'nin konut üretimine ağırlık vermesi gerektiğini belirtti.

Biçici, yaptığı açıklamada, "Kırşehir'de kira fiyatları son yıllarda çok yükseldi. Vatandaşlarımızın birçoğu ev sahibi olmakta zorlanıyor. Bu nedenle TOKİ'nin ucuz konutlar yapması ve vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralaması gerekiyor. TOKİ'nin konut üretimine ağırlık vermesi, konut sorununu çözmek için önemli bir adım olacaktır" dedi. Asgari ücretli ve emeklinin yüksek kira bedelleri karşısında zorda kaldığını anlatan Biçici, "11 bin lira asgari ücret kiralar ise 8 bin, 9 bin bazı yerlerde ise 10 binin üzerinde. Bu insanlar nasıl geçinecekler?" diye sordu. 'Devlet, sosyal devlet gereği bir çok ile TOKİ konutları yapıyor' diyen Biçici açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Halka düşük fiyatlarla arz edilecek şekilde konutlar yapılarak buralarda insanlar istihdam edilebilir. Böyle bir uygulama vatandaşın sıkıntısını da giderir. Bin, 2 bin liraya insanlar kirada otururken şuan 8,9,10 bin lira isteniyor. Emekli ve asgari ücretli için günün şartları çok zor".

Fırsatçıları takip ettiklerini de aktaran Biçici, takip ve yaptırımların da önemine dikkat çekiyor. Biçici ayrıca, Kırşehir'de son yıllarda yapılan konut projelerinin büyük çoğunluğunun lüks konutlar olduğuna dikkat çekerek, "Lüks konutlara talep azaldı, artık insanlar daha uygun fiyatlı evler arıyor. Bu nedenle TOKİ'nin de ürettiği konutların daha çok orta ve düşük gelirli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olması gerekiyor" diye konuştu.