Kırşehir deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 15 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kırşehir deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 15 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Kırşehir deprem son dakika haberleri.

KIRŞEHİR DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Kırşehir şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 15.04.2022 05:44:45 Türkiye 1.2 Malatya Pütürge - - 38.3060 38.8885 7.00 ML 15.04.2022 05:25:37 - 1.7 - - - Ege Denizi, 56.85 km 38.6865 25.7031 6.97 ML 15.04.2022 00:54:52 Türkiye 2.1 Balikesir Altieylül - - 39.4456 27.8393 10.66 ML 15.04.2022 04:53:00 Türkiye 2.2 Düzce Gümüsova - - 40.8295 30.9493 12.48 ML 15.04.2022 02:13:02 - 2.3 - - - Akdeniz, 50.49 km.Do 35.3141 27.7531 1.90 ML 15.04.2022 02:50:15 Türkiye 0.7 Mugla Ula - - 36.9963 28.4115 7.00 ML 15.04.2022 02:45:30 Türkiye 1.6 - - - Kusadasi Korfezi, 16 37.8838 26.9585 7.01 ML 15.04.2022 01:36:41 Türkiye 2.4 Balikesir Altieylül - - 39.4533 27.8095 10.88 ML 15.04.2022 00:54:48 Türkiye 1.5 Elazig Keban - - 38.7953 38.7541 7.00 ML 15.04.2022 00:49:08 Türkiye 1.5 Bursa Nilüfer - - 40.2311 28.7236 3.86 ML 15.04.2022 00:28:48 - 1.9 - - - Ege Denizi, 18.68 km 37.8555 26.8378 7.01 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 15 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ