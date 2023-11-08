Kırşehir'de Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi
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Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaşamını kaybetti.
Kırşehir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, O.Y'nin (53) kullandığı 40 DN 589 plakalı otomobil, Kırşehir- Kırıkkale kara yolunun 55. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Otomobil