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Kırşehir'de Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ancak maalesef bir kişi kurtarılamadı.