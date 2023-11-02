Kırşehir'de Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ancak maalesef bir kişi kurtarılamadı.
Kırşehir'de otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.D. (61) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde N.U'nun (48) kullandığı 06 CZL 198 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.
Yaralanan H.D. ve eşi K.D. (60), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.D. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Otomobil