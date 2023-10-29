Kırşehir'de Otomobil Akaryakıt İstasyonunda Alev Aldı

Kırşehir'de bir akaryakıt istasyonunda otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü yara almadan kurtulurken, istasyondaki kadın çalışan yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KIRŞEHİR'de, akaryakıt istasyonuna otogaz almak için gelen otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken yanan otomobile akaryakıt istasyonundaki kadın çalışan yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu'nun 15'nci kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 60 AEG 562 plakalı otomobil sürücüsü, aracına otogaz almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bir anda alev aldı. Otomobil sürücüsü panikle aracı otogaz pompasının önünde bırakarak uzaklaştı. İşyeri çalışanlarıyla otomobil pompadan uzaklaştırılırken, istasyonda çalışan bir kadın eline yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)