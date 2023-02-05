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Kırşehir'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Son dakika Kırşehir'de okullar yarın tatil mi?

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Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Kırşehir'de okullar tatil mi? Merak ediliyor. Kırşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Kırşehir'de okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Kırşehir'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Kırşehir'de okullar yarın tatil mi?

Kırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildiKırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Kırşehir'de okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Kırşehir'de yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Kırşehir'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Kırşehir'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Kırşehir'de okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiğini belirtti.

6 ŞUBAT PAZARTESİ KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kırşehir'de 6 Şubat Pazartesi günü okullara ara verildiği duyuruldu.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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