Kırşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarptı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kırşehir-Ankara karayolunun 57'nci kilometresi Kaman Çevreyolunda meydana geldi. Oğuzhan Yücel yönetimindeki 40 DN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Yücel, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yücel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğuzhan Yücel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR