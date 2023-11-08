Kırşehir'de Ekspertiz, Dolandırıcılığı Önledi

Kırşehir'de bir ekspertiz, kontrole getirilen otomobili satın alacak kişinin aracın sahibi dışındaki birinin hesabına para yollamasını engelleyip, dolandırıcılığı önledi.

Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde oto ekspertiz esnafı Süleyman Karaçoban, bir müşterinin, aracılık eden kişiyle iş yerine getirdiği kinci el otomobili inceleyip sorun olmadığını söyledi.

Müşterisinin telefonda pazarlık yaptığını gören ve araç sahibi dışındaki birinin banka hesabına ücret yollamasının istendiğini öğrenen Karaçoban, müşterisini uyardı.

Müşteri, aracın ruhsat sahibinin IBAN numarasını isteyince otomobili satacak kişinin telefonunu kapatması üzerine aracı satın almaktan vazgeçti.

Karaçoban, gazetecilere, müşterisinin Van'dan geldiğini, Kırşehir'de satın alacağı aracı incelemesi için iş yerine getirdiğini belirtti.

Karaçoban, "Müşterime, 'Arabayı kimden alıyorsan ruhsat sahibi kimse onun IBAN'ına parayı yolla' dedim. Öyle deyince aracılık eden kişiyle dışarda konuştular, alışverişten vazgeçtiler. Arkadaşları 700 bin lira gönderecekken engelledik. Emniyetimiz sürekli uyarıyor, bize de gelip anlatıyor. Arkadaşlar şikayetçi olmak istemedi, üçüncü şahıs kim bilir neredeydi. Telefonunu hemen kapatmış, bir daha da açmadı." dedi.