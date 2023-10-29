Kırşehir'de Akaryakıt İstasyonunda Otomobil Alev Aldı

Kırşehir-Ankara karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda duran otomobil aniden alev aldı. Sürücü panikle aracı bırakarak uzaklaşırken, istasyondaki kadın çalışan yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye ekipleri de olaya müdahale etti.

Akaryakıt alan otomobil yandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, akaryakıt almak için istasyonda duran otomobil yandı.

Olay Kırşehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyonda duran 60 AEG 562 plakalı otomobil aniden alev aldı. Araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken araca akaryakıt istasyonundaki kadın çalışan yangın tüpüyle ilk müdahale etti.

Kırşehir-Ankara Karayolu'nun 15'nci kilometresinde bulunan istasyonunda meydana gelen olayda yangının neden çıktığı araştırılıyor. Alev alan otomobilin sürücüsü panikle aracı otogaz pompasının önünde bırakarak uzaklaştı. Vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntülerde işyeri çalışanlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale gözüküyor. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.