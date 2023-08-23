Kırşehir Belediyesi Melik Gazi Türbesi'nde düzenleme çalışması başlattı

Kırşehir Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden onay alınmasının ardından Lale Cami yanında bulunan 6 bin metrekarelik Melik Gazi Türbesi etrafında düzenleme çalışması başlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Lale Cami yanında bulunan 6 bin m2'lik Melik Gazi Türbesi etrafında başlatılan düzenleme çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Ekicioğlu, çalışma yapılan alanda şu bilgileri verdi:

"Bilindiği üzere şehrimizin ana caddeleri dışında yan-ara sokaklara da kentimize yakışan bir kimlik kazandırmak için yola çıktığımızda Lale Cami'nin etrafı da ciddi anlamda bozuktu. Burası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir alan ve yol bize aitti. Uzun uğraşlar sonunda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden resmi yazı ile müsaade aldık ve buranın bakımını üstlendik. Çünkü Türbenin etrafına baktığımızda gerçekten mezbelelikti ve Türbenin etrafı yaklaşık 20 santimetre civarında bir çamura batmıştı, onları temizledik. Çevrede peyzaj çalışması ve tarihi eseri koruyacak şekilde bir çalışmayla birlikte ihalesini yaptık ve kendi imkanlarımız dahilinde buranın, Tapu Kadastro bölgesi dediğimiz Lale Cami'nin etrafının düzenlemesini tekrar biz üstlenerek, vakıfların olmasına nedeniyle çivi çakılamıyordu bugüne kadar; müsaade alarak bu bölgeyi de şehrimizin ana merkezlerinden birisine yakışan bir şekilde, şehrimize yakışan bir şekilde alan yaratacağız.

Hem peyzajıyla, hem otoparkıyla, hem de bu bölge de Tapu Kadastro Müdürlüğü olduğu için Tapuya gelip gidenlerin trafik sıkışıklığını çözecek bir şekilde tek yön-iki şerit yaparak burayı güzelleştireceğiz. Bunun için de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Kendileri yapamadı, yapma imkanları yoktu, hem ekonomik koşullardan hem de tarihi bir yer olduğu için. Biz de onlardan müsaade aldıktan sonra; projeyi de onların onayına sunarak kendi imkanlarımızla projelendirdik ve çalışmamıza başladık. En kısa zamanda, yaklaşık 15 gün içerinde burayı da şehrimizin kullanımına sunacağız. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."